En France et dans une grande partie de l'Europe, l'"épisode de chaleur est totalement inédit et historique" indique Adrien Warnan, prévisionniste à Météo-France, lors d'un point presse à Paris, en ajoutant que lundi a été la journée "la plus chaude jamais enregistrée au mois de mai".
Météo-France: l'"épisode de chaleur est totalement inédit et historique" (Prévisionniste)
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