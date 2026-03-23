Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé lundi sa reconnaissance envers le président américain, après sa décision de reporter des frappes contre les centrales électriques iraniennes.
Merz "reconnaissant" envers Trump pour le report de frappes contre les centrales iraniennes
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