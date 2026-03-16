Face aux rumeurs relatives à sa mort qui enflaient sur les réseaux sociaux, le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahou a tenu une conférence de presse et publié une vidéo pour confirmer qu'il n'était pas décédé. Mais à défaut de faire taire les rumeurs, cela a contribué à les alimenter. Explications.
Guerre en Iran : Benyamin Netanyahu dément les rumeurs de sa mort
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