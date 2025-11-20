Louise Dupont reçoit Meryem Benoua, l’une des humoristes montantes de la scène francophone. Révélée sur les réseaux sociaux, elle s’impose aujourd’hui avec "Reflet", un spectacle où se mêlent confidences, improvisation et interaction avec le public. Elle sera également à l’Olympia, à Paris, lors du festival Comediablanca. Dans cette émission, elle évoque son rapport à ses modèles comme Gad Elmaleh, ainsi que la manière dont les réseaux bouleversent l’émergence de nouveaux talents.
Meryem Benoua : la nouvelle voix du stand-up entre confidences et autodérision
