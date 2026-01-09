Des agriculteurs bloquent le boulevard périphérique parisien avec des tracteurs et brandissent des banderoles pour manifester leur opposition à la signature imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, malgré l'opposition de la France. IMAGES
Mercosur: les agriculteurs bloquent le boulevard périphérique parisien
