Une cinquantaine de tracteurs d'agriculteurs français, soutenus par des collègues allemands, bloquent le Pont de l'Europe reliant Strasbourg à Kehl, de l'autre côté du Rhin, pour protester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. IMAGES
Mercosur: des agriculteurs en colère bloquent le Pont de l'Europe à Strasbourg
