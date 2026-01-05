A Calais, une vingtaine d'agriculteurs ont mis en place lundi un barrage filtrant à la sortie du port pour contrôler la marchandise des camions et protester contre la signature annoncée du Mercosur.
Mercosur: barrage filtrant à la sortie du port de Calais
