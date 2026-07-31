Le mégafeu en Gironde, qui a dévasté 42.000 hectares de forêt en Gironde, "n'est pas fixé mais on progresse", se réjouit la préfète Sophie Brocas. "On va mettre toute notre énergie, autant d'énergie qu'on a mis dans la gestion de la crise, pour accompagner d'abord les victimes", souligne la préfète de Gironde. SONORE
Mégafeu en Gironde: "le feu n'est pas fixé mais on progresse", se réjouit la préfète
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