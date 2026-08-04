Autorisés à rejoindre la presqu'île du Cap-Ferret depuis lundi soir, des vacanciers ont fait mardi leurs courses au marché. La quasi-totalité des 224.000 résidents et touristes délogés à titre préventif dans 23 communes depuis le déclenchement de l'incendie en Gironde, le 22 juillet, ont pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour.
Mégafeu en Gironde: des vacanciers "heureux de rentrer" au Cap-Ferret
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