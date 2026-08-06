Des touristes français ou étrangers retournaient mercredi dans leur camping du Porge, en Gironde, pour récupérer leurs affaires ou continuer leur séjour après avoir été évacués fin juillet face au mégafeu qui a ravagé la zone.
Mégafeu en Gironde: des touristes récupèrent leurs affaires au camping réouvert du Porge
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