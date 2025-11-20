Sur les réseaux sociaux, les commémorations du 13 novembre à Paris ont été instrumentalisées pour diffuser de fausses informations et usurper l’identité de médias français dont France 24. Un exemple supplémentaire de désinformation russe, signé "Matriochka". Explications.
"Matriochka" : l'opération de désinformation russe a encore frappé
