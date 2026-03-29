Malgré la perte de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert au profit du Maroc, le Sénégal a célébré son trophée samedi au Stade de France, avant de battre le Pérou 2-0 en match amical. Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport, après la décision de la CAF de déchoir les Lions de la Teranga de leur titre.
Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique
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