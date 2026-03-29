 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Matchs amicaux : le Sénégal fête sa CAN au Stade de France dans la polémique

information fournie par France 24 29/03/2026 à 11:28

Malgré la perte de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert au profit du Maroc, le Sénégal a célébré son trophée samedi au Stade de France, avant de battre le Pérou 2-0 en match amical. Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport, après la décision de la CAF de déchoir les Lions de la Teranga de leur titre.

Sport

Vidéos les + vues

1

La Réunion: La lave du Piton de la Fournaise atteint l'océan, les curieux affluent

information fournie par AFP 16 mars
2

Destructions après des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 28 mars
3

Tel-Aviv: force de sécurité sur le site où des tirs de missiles depuis l'Iran ont fait un mort

information fournie par AFP Video 28 mars
4

Rencontre avec Anne-Claire Legendre, nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe

information fournie par France 24 28 mars
5

Le pape Léon XIV prononce une homélie dans la cathédrale de Monaco

information fournie par AFP Video 28 mars
6

À Monaco, des fidèles attendent le pape

information fournie par AFP Video 28 mars
7

Hausse des prix des carburants: manifestation de routiers sur l'A7

information fournie par AFP 28 mars
1
8

Manifestation avant une marche anti-Trump à Atlanta, aux États-Unis

information fournie par AFP Video 28 mars
1
1

Grégoire gagne Paris haut la main, défaite cuisante pour Dati

information fournie par AFP 23 mars
5
2

Municipales: pour le RN, une victoire sans trophée majeur

information fournie par AFP 23 mars
3
3

Etats-Unis: un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York

information fournie par AFP Video 23 mars
4

L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques

information fournie par AFP Video 23 mars
5

Espace : la Russie lance un vaisseau vers l'ISS

information fournie par AFP Video 22 mars
6

Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

information fournie par AFP 22 mars
7

Retailleau (LR) revendique "une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

information fournie par AFP 22 mars
8

Emmanuel Grégoire, l'habile et discret héritier à Paris

information fournie par AFP 22 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
3

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
4

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
5

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
6

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Top 5 IA du 02/03/2026

information fournie par Libertify 03 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank