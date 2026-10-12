C'était la victoire ou la crise pour l'OM, ce dimanche à Troyes. Relégables au coup d’envoi, les Phocéens devaient absolument s'imposer en clôture de la sixième journée de Ligue 1. C'est chose faite, grâce à des buts du Marocain Amine Harit et de l'Algérien Himad Abdelli.
Marseille s'impose difficilement à Troyes et sort de la zone de relégation
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