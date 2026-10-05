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Le point sur l'offre PERin Matla de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 05/10/2026 à 15:22

Matla, le plan d'épargne retraite individuel made in BoursoBank, évolue. Si la philosophie et les grandes caractéristiques du produit restent les mêmes, BoursoBank change de partenaire dans la gestion pilotée. Rémi Filipovitch, chef de produit Épargne chez BoursoBank et Christophe Granjon, directeur de l'épargne salariale et retraite chez Amundi étaient sur le plateau de BoursoFocus pour en parler.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par les experts d'Amundi, le leader de la gestion en Europe. - D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)

Retrouvez tous les avantages de MATLA, le PERin BoursoBank

Ce produit présente un risque en perte de capital.

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3 commentaires

  • 23:11

    Ces changements vont ils générés des frais lors des ventes des ETF Blackrock et d'achats des produits Amundi ?

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