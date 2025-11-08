Au programme de ce JT : l'arrivée très remarquée de Shein au BHV, symbole de la percée des enseignes asiatiques dans l'Hexagone. On s'intéressera ensuite au Salon du Made in France, qui met à l'honneur le savoir-faire national, même si le prix reste un frein pour les jeunes consommateurs. Et on terminera avec Duralex, la marque mythique des verres «incassables», qui vient de réussir un exploit : lever près de 20 millions d'euros en à peine 48 heures grâce à l'engouement populaire.
Marques asiatiques, prix du made in France et pari réussi pour Duralex
