Des Marocains commencent à voter dans un bureau de vote de la capitale, Rabat, afin d'élire leurs représentants au Parlement. Sans grand favori, ces élections sont dominées par les préoccupations liées au pouvoir d'achat, à l'emploi et aux inégalités, dans un contexte de défiance envers les partis politiques. IMAGES
Maroc: ouverture du scrutin pour les législatives
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