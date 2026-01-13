La cheffe de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, arrive au palais de justice de Paris et entre dans la salle d'audience sans faire de déclaration, à l'ouverture de son procès en appel avec onze personnes dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. La triple candidate malheureuse à l'élection présidentielle joue son avenir politique lors de cette audience prévue pour durer un mois. IMAGES
Marine Le Pen arrive au tribunal à l'ouverture de son procès en appel à Paris
