C'était en 2016. Le camp surnommé la "grande jungle", situé en périphérie de la ville de Calais, dans le nord de la France, était démantelé. Cet endroit abritait des milliers de migrants. Ils avaient tous le même rêve : traverser la Manche et rejoindre le Royaume-Uni. Dix ans après, leur détermination reste intacte.
Jungle de Calais, dix ans après : les migrants rêvent toujours du Royaume-Uni
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