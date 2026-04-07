Marchés financiers : un deuxième trimestre pire ou meilleur que le premier ?

Malgré un trimestre marqué par la crise iranienne, la volatilité du pétrole et la remontée des taux, les marchés ont mieux résisté qu’attendu. Alors que les investisseurs naviguent dans un environnement incertain où les signaux macroéconomiques restent contrastés, à quoi faut-il s'attendre pour le deuxième trimestre ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 7 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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