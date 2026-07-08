"L'extrême droite partout, y compris en France, c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est le règne des coquins et des copains", réagit Raphaël Glucksmann, le leader de Place Publique, après la condamnation de Marine Le Pen en appel au procès des assistants d'eurodéputés RN.
Procès RN: l'extrême droite "est le règne des coquins et copains", réagit Glucksmann
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro