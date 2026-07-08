Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : "Le passage" de l'Américain Brandt Andersen. Ce film choral revient sur la crise migratoire et plus particulièrement sur le sort des migrants syriens obligés de fuir la guerre civile. Filmé comme un thriller, il suit le parcours d'un médecin, d'un soldat mais aussi d'un passeur incarné par Omar Sy.
"Le passage" : Omar Sy dans la peau d'un passeur de migrants
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