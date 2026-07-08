En Bosnie-Herzégovine, la bataille pour sauver les rivières face aux barrages hydroélectriques

information fournie par France 24 • 08/07/2026 à 15:50

En Bosnie, des scientifiques s'opposent à la construction d'un barrage hydroélectrique géant qui aurait des conséquences néfastes sur l'environnement. Le projet se développe dans un pays où la construction de barrages hydroélectriques a explosé, car elle est devenue une activité très rémunératrice mais réservée aux proches des autorités en place. Le problème est commun aux deux entités du pays : la fédération croate bosniaque et la république serbe de Bosnie, mais dans cette dernière, elle semble hors de contrôle. Reportage de Laurent Rouy, Pero Pavlovic, Dino Secic.