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Sénégal : Le Président Diomaye Faye saisi le Conseil constitutionnel

information fournie par France 24 08/07/2026 à 23:24

Au Sénégal, nouvelle dissension entre Bassirou Diomaye Faye et le Pastef. Le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sur la réforme de la Constitution adoptée le 29 juin par l'Assemblée nationale. Cette réforme réduit les pouvoirs du chef de l'État tout en renforçant ceux de l'Assemblée.

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