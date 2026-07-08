Élection présidentielle 2027 : Marine Le Pen candidate

information fournie par France 24 • 08/07/2026 à 16:26

Marine Le Pen éligible mais condamnée en appel à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique. La cheffe de file des députés RN a, malgré cette condamnation, annoncé être candidate pour 2027. Elle se pourvoit en cassation, ce qui suspend la peine à laquelle elle a été condamnée mais qui la plonge dans un flou juridique. La voie choisit par la leader d'extrême est-elle risquée ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.