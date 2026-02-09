Des avocats de parties civiles ont demandé une suspension de séance à l'ouverture du procès de neuf CRS qui avaient matraqué des "gilets jaunes" dans un Burger King près de l'Arc de Triomphe à Paris en décembre 2018, pour que les policiers, venus à leur jugement en uniforme enlèvent leurs insignes distinctifs. "C'était stratégique, il y avait une volonté de montrer que les fonctionnaires de police ne sont pas des justiciables comme les autres", rappelle Me Arié Alimi, avocat de deux victimes. SONORE
Des CRS jugés pour violences sur des gilets jaunes contraints d'enlever leur uniforme
