Des CRS jugés pour violences sur des gilets jaunes contraints d'enlever leur uniforme

information fournie par AFP Video • 09/02/2026 à 11:54

Des avocats de parties civiles ont demandé une suspension de séance à l'ouverture du procès de neuf CRS qui avaient matraqué des "gilets jaunes" dans un Burger King près de l'Arc de Triomphe à Paris en décembre 2018, pour que les policiers, venus à leur jugement en uniforme enlèvent leurs insignes distinctifs. "C'était stratégique, il y avait une volonté de montrer que les fonctionnaires de police ne sont pas des justiciables comme les autres", rappelle Me Arié Alimi, avocat de deux victimes. SONORE