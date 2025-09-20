Plusieurs dizaines de personnes ont défilé sur les quais de Seine, à Choisy-le-Roi, en hommage aux quatre victimes retrouvées dans le fleuve en août. Suspecté des quatre meurtres, un jeune homme sans-abri, à l'identité et au mobile criminel encore nébuleux, a été mis en examen et incarcéré le 24 août.
Marche blanche à Choisy-le-Roi en hommage aux victimes retrouvées dans la Seine
