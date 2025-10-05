 Aller au contenu principal
Manifestations propalestiniennes: une marée humaine à Rome et plusieurs défilés en Europe

information fournie par AFP Video 05/10/2025 à 15:55

Des centaines de milliers d'Italiens ont manifesté à Rome samedi leur soutien aux Palestiniens et réclamé la fin de la guerre à Gaza, tandis qu'autres mobilisations propalestiniennes ont eu lieu à travers l'Europe.

