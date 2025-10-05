Des centaines de milliers d'Italiens ont manifesté à Rome samedi leur soutien aux Palestiniens et réclamé la fin de la guerre à Gaza, tandis qu'autres mobilisations propalestiniennes ont eu lieu à travers l'Europe.
Manifestations propalestiniennes: une marée humaine à Rome et plusieurs défilés en Europe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro