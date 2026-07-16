Des manifestants ont protesté devant un centre de la police de l'immigration (ICE)au lendemain de la mort par balle d'un homme de 26 ans, abattu par un agent des services d'immigration américains.
Manifestation devant un centre de l'ICE dans le Maine après qu'un homme a été tué par un agent
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