En Afrique du Sud, les affrontements entre étrangers et sud-africains continuent. Les militants du mouvement March and March continuent de manifester toutes les semaines pour demander le départ des immigrés illégaux. Des militants de ce mouvement ont attaqué un groupe d'étrangers qui s'étaient installes depuis 3 mois devant le centre de refugies de Durban. Les affrontements ont été violents
Manifestation anti-immigration : le centre de réfugiés de Durban attaqué
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