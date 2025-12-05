Étienne Fakaba Sissoko, docteur en économie et ex-conseiller présidentiel, devient le porte-parole de nouveau mouvement d'opposition. Avec l'imam Dicko, il lance la Coalition des forces pour la République (CFR), un mouvement d’opposition civique qui appelle à une refondation démocratique du pays et prône le dialogue avec les groupes armés. Il est notre invité dans le Journal de l’Afrique.
Mali : L'imam Dicko lance une opposition républicaine face à la junte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro