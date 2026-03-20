C’est une méthode radicale pour un pays en pleine transition. À Antananarivo, le pouvoir militaire soumet désormais ses futurs ministres au détecteur de mensonges avant leur nomination. Un test de vérité qui intervient dans un climat de fortes tensions, marqué par les récentes révélations de corruption sous l’ancien régime.
Madagascar, les futurs ministres soumis au détecteur de mensonge
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