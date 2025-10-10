Pour la première édition de la cérémonie des Foudres, deux groupes ont tout raflé : les incontournables Gojira et les Marseillais de Landmvrks. Le Hellfest, le plus gros festival français, qui avait réuni en juin dernier environ 280 000 spectateurs, a remporté le prix de la soirée de l’événement de l’année.
Les Foudres, la nouvelle cérémonie qui célèbre la scène métal française
