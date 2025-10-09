 Aller au contenu principal
Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza, les ONG prêtent à intervenir

information fournie par AFP Video 09/10/2025 à 22:15

Israël et le Hamas ont signé jeudi la première phase d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, une annonce saluée par l'ONU et l'ensemble de la communauté internationale. Les ONG mettent les bouchées doubles pour livrer une aide humanitaire cruciale.

