Israël et le Hamas ont signé jeudi la première phase d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, une annonce saluée par l'ONU et l'ensemble de la communauté internationale. Les ONG mettent les bouchées doubles pour livrer une aide humanitaire cruciale.
Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza, les ONG prêtent à intervenir
