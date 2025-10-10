Le président congolais Félix Tshisekedi a appelé jeudi son homologue rwandais Paul Kagame à avoir "le courage" de travailler avec lui pour faire "la paix des braves" dans l'est de la République démocratique du Congo, une invitation rejetée comme une "comédie politique ridicule" par Kigali.
Félix Tshisekedi "tend la main" à Paul Kagame, qui dénonce une "comédie ridicule"
