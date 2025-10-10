Au Kenya, une secte a encouragé ses fidèles à se laisser mourir de faim, dans l’espoir de "rencontrer Jésus". En avril 2023, plus de 400 corps ont été retrouvés dans la forêt de Shakahola, sur la côte kényane. Alors qu’un procès est en cours, un débat s’est ouvert dans le pays : faut-il encadrer les religions pour éviter que des drames similaires ne se reproduisent ? Reportage de notre correspondant, Bastien Renouil.
Sectes, charniers, "rencontres avec Jésus"… Au Kenya, la liberté de culte en question
