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Macron arrive à Tokyo pour une visite de trois jours au Japon

information fournie par AFP Video 31/03/2026 à 11:35

Le président français est arrivé mardi à Tokyo pour une visite de trois jours au cours de laquelle il doit notamment aborder avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi la guerre au Moyen-Orient et ses impacts économiques.

Emmanuel Macron
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