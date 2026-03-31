Le président français est arrivé mardi à Tokyo pour une visite de trois jours au cours de laquelle il doit notamment aborder avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi la guerre au Moyen-Orient et ses impacts économiques.
Macron arrive à Tokyo pour une visite de trois jours au Japon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro