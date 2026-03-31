Des rires et des chants résonnent dans un champ de l'est rural de l'Ouganda, où se rassemblent les "mamies du cricket", qui assurent avoir triomphé ensemble du stress, de la solitude et des problèmes de santé.
En Ouganda, les "mamies du cricket" prennent la batte contre la solitude et la sédentarité
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