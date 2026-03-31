A la Une de la presse, ce mardi 31 mars, les propositions de Volodymyr Zelensky à la Russie. Le président ukrainien se dit prêt à un «cessez-le-feu» pour Pâques et à une «trêve énergétique». L’Ukraine, qui sort à peine de l’hiver le plus rigoureux qu’elle ait connu depuis vingt ans, aggravé par les frappes russes ses installations énergétiques. Un éléphant blanc élu au sénat colombien. Des superfans de Disney adultes. Et la (mauvaise) vie dans les pays machistes.
Déserteurs ukrainiens: Sur la ligne de front, "un huis clos à devenir fou"
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