Dernier hommage à Isabelle Mergault au cimetière du Père-Lachaise

Le portrait d'Isabelle Mergault, au cimetière du Père-Lachaise, Paris, le 30 mars 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Environ 600 personnes se sont réunies devant la coupole du cimetière du Père-Lachaise lundi à Paris pour rendre un dernier hommage à la comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, qui sera inhumée au cimetière de Montmartre, juste à côté de son idole Sacha Guitry, a constaté un journaliste de l'AFP.

Son compagnon et ses deux filles adoptives étaient présents, encadrant un portrait de l'actrice souriante, décédée le 20 mars à 67 ans des suites d'un cancer, après plus de quatre décennies de comédie.

La "famille des Grosses Têtes", l'émission de RTL dont elle était un pilier, était en première ligne pour cette cérémonie. Valérie Trierweiler, Steevy Boulay, Anne Roumanoff ou encore Sébastien Thoen avaient fait le déplacement, comme de nombreux autres chroniqueurs et chroniqueuses.

D'autres personnalités du monde du spectacle étaient présentes comme les producteurs de cinéma Jean-Claude Camus et Dominique Besnehard, le présentateur Jean-Luc Reichmann ou le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet.

Le cercueil de cette figure populaire du cinéma et du théâtre français à la voix singulière est entré sous la coupole au son d'une chanson de Fernandel, "Les gens riaient", interprétée par elle-même.

Laurent Ruquier, présentateur des "Grosses Têtes", a prononcé un discours d'adieu émouvant à celle qu'il a d'abord embauchée dans les années 1990 dans son émission "Rien à cirer" sur France Inter.

L'arrivée du cercueil d'Isabelle Mergault au Père-Lachaise le 30 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"Tu n'aimais pas qu'on se prenne au sérieux, tu disais: +Je ne veux pas qu'on rigole à mon enterrement+. Rassure-toi Isabelle, on pleure. On essaie juste de sourire", a déclaré l'animateur, qui a lu plusieurs SMS échangés avec son amie pendant les derniers instants de sa vie pour rappeler son humour et sa légèreté.

La militante féministe et chroniqueuse Isabelle Alonso, complice d'Isabelle Mergault à la télévision, a salué "une femme debout, libre, indépendante et rigolarde".

"Tu manques déjà à la comédie, ton départ nous laisse tous KO", a rendu hommage l'actrice Chantal Ladesou.