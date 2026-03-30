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À Paris, départ du premier train de nuit Paris-Berlin European Sleeper

information fournie par AFP Video 30/03/2026 à 14:35

Le premier train de nuit Paris-Berlin lancé par la compagnie néerlando-belge European Sleeper part de la gare du Nord, relançant une liaison ferroviaire nocturne entre les deux capitales européennes abandonnée fin 2025 par les chemins de fer français et allemands.

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