Le premier train de nuit Paris-Berlin lancé par la compagnie néerlando-belge European Sleeper part de la gare du Nord, relançant une liaison ferroviaire nocturne entre les deux capitales européennes abandonnée fin 2025 par les chemins de fer français et allemands.
À Paris, départ du premier train de nuit Paris-Berlin European Sleeper
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