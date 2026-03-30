Habitants du Japon et touristes se sont pressés lundi dans les plus beaux sites de cerisiers du pays pour admirer les fleurs à leur éphémère apogée.
La saison des cerisiers en fleurs atteint son pic au Japon
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