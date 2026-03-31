Depuis que Moscou a lancé son offensive de grande ampleur en Ukraine en février 2022, Belgorod et sa région sont en première ligne. A une quarantaine de kilomètres de la frontière, cette cité est prise sous les tirs de représailles de l'armée ukrainienne.
"Personne ne veut de ces sirènes" : la vie à Belgorod, ville russe sous le feu ukrainien
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