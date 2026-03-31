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"Personne ne veut de ces sirènes" : la vie à Belgorod, ville russe sous le feu ukrainien

information fournie par AFP Video 31/03/2026 à 08:19

Depuis que Moscou a lancé son offensive de grande ampleur en Ukraine en février 2022, Belgorod et sa région sont en première ligne. A une quarantaine de kilomètres de la frontière, cette cité est prise sous les tirs de représailles de l'armée ukrainienne.

Guerre en Ukraine
Défense
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1 commentaire

  • 08:39

    Au cas où les tirs des ukrainiens les dérangeraient , ils peuvent expliquer à leur président Poutine qu' il faut qu' il arrête le massacre , plus de 4 ans qu' il fait des dégâts et tue des gens en Ukraine , et pour le moment cela ne semble pas trop gêner les russes .

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