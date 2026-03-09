Emmanuel Macron affirme préparer avec ses partenaires une future mission "purement défensive" pour rouvrir le détroit d'Ormuz et escorter les navires "après la sortie de la phase la plus chaude du conflit" au Moyen-Orient, afin de permettre la circulation du pétrole et du gaz.
Macron annonce une mission "purement défensive" pour rouvrir le détroit d'Ormuz
