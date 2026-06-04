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Macha et son père, persécutés pour un dessin dénonçant la guerre de Poutine en Ukraine

information fournie par France 24 04/06/2026 à 11:10

En mars 2022, Macha, scolarisée dans une petite ville de l'ouest de la Russie, esquisse un dessin contre la guerre en Ukraine menée par la Russie de Vladimir Poutine. Elle est immédiatement dénoncée par la directrice de l’école, qui appelle la police. Macha est envoyée dans un foyer. Son père est emprisonné pour "discrédit" de l'armée russe et purge deux ans en colonie pénitentiaire. Aujourd'hui, Macha et son père ont trouvé refuge en France, à Strasbourg. Notre reporter, Elena Volochine, est allée à leur rencontre.

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

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