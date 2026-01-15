A l'appel de la FNSEA et des JA, des agriculteurs roulent dans les rues de Lyon avec leurs tracteurs pour protester contre l'accord commercial UE-Mercosur.
Lyon: mobilisation d'agriculteurs contre l'accord UE-Mercosur
