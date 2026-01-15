 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon: mobilisation d'agriculteurs contre l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP Video 15/01/2026 à 11:56

A l'appel de la FNSEA et des JA, des agriculteurs roulent dans les rues de Lyon avec leurs tracteurs pour protester contre l'accord commercial UE-Mercosur.

Agriculteurs en colère
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Au Louvre, les touristes réagissent à la hausse des prix pour les visiteurs hors-UE

information fournie par AFP Video 14 janv.
1
2

Mercosur: la motion de censure de La France insoumise rejetée

information fournie par AFP Video 14 janv.
3

Manifestations à travers le monde en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 janv.
4

Les émissions de la France baissent trop peu, trop lentement

information fournie par France 24 14 janv.
5

Le pétrolier sous pavillon russe saisi par les Etats-Unis est entré dans les eaux britanniques

information fournie par AFP 14 janv.
6

Action coup de poing de la Confédération paysanne à Paris, 50 gardes à vue

information fournie par AFP 14 janv.
4
7

Quelques mobilisations d'agriculteurs se maintiennent, 50 interpellations à Paris

information fournie par AFP 14 janv.
1
8

Les causes environnementales des méga-feux en Argentine

information fournie par France 24 14 janv.
1

La première cohorte du nouveau "service national" vise 3.000 jeunes (Vautrin)

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
2

Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)

information fournie par AFP Video 11 janv.
3

Mexico : des manifestants dans les rues contre l'intervention des USA au Venezuela

information fournie par AFP Video 11 janv.
4

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
5

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama 09 janv.
1
7

CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?

information fournie par Ecorama 09 janv.
8

TIC TECH – IA : les milliards d’Elon Musk, fuite des patrons, la French Tech sous tension

information fournie par Ecorama 09 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Eiffage au CAC 40 : une opportunité d’achat ?

information fournie par Ecorama 16 déc. 2025
8

Mobilisation agricole: l'A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne

information fournie par AFP Video 17 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank