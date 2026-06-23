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Canada: deux morts dans des tirs à Montréal, l'assaillant abattu
information fournie par AFP 23/06/2026 à 07:09

Un policier dans le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, après une fusillade ayant fait trois morts, dont le suspect, le 22 juin 2026 au Canada ( AFP / Daphné LEMELIN )

Un policier dans le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, après une fusillade ayant fait trois morts, dont le suspect, le 22 juin 2026 au Canada ( AFP / Daphné LEMELIN )

Deux personnes, un habitant et un policier, ont été tuées et un assaillant, aux motivations inconnues, a été abattu par les forces de l'ordre lundi à Montréal lors d'une fusillade.

Les faits se sont déroulés à la mi-journée dans un quartier de Montréal où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs mais les autorités n'ont pas expliqué leurs circonstances ni évoqué un éventuel mobile.

Mais selon le diffuseur public Radio Canada, le tireur avait précédemment laissé derrière lui un manifeste "incel", cette mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qu'ils jugent responsables de leur célibat.

En 2018, un homme se revendiquant de cette mouvance avait tué 11 personnes, surtout des femmes, lors d'une attaque à Toronto.

Lundi à Montréal, Danny Wilk, un habitant, a assisté à la scène dans son quartier de Côte-des-Neiges, dans l'ouest de la ville québécoise.

"J'étais dans la rue près de chez moi quand j’ai entendu un tir, puis plusieurs tirs", a-t-il raconté à l'AFP, encore sous le choc. Réfugié dans une pizzeria, il a vu "le tireur, qui semblait prêt à tirer avec son arme, en vêtement militaire. Puis j'ai vu le policier, qui semblait déjà mort. J'étais comme paralysé. Puis le tireur s'est déplacé et a été tué à son tour. Tout ça est arrivé très vite."

Premier ministre "consterné"

L'unique suspect "a été abattu", a expliqué lors d'une conférence de presse le chef de la police de Montréal (SPVM), Fady Dagher, qui a fait état d'un échange de coups de feu entre les policiers et l'assaillant.

L'habitant tué était Michael Moshe Mizrahi, "un membre bien-aimé de la communauté juive de Montréal", a affirmé sur les réseaux sociaux le Centre consultatif des relations juives et israéliennes du Canada (CIJA), qui a déploré une "victime innocente."

L'agent tué a lui été identifié par la police de Montréal comme Mohamed Lamine Benredouane, 34 ans.

Une policière a également été blessée mais ses jours ne sont pas en danger.

Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est déclaré sur X "consterné d'apprendre qu'un policier et un civil ont été tués et que d’autres personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue (...) à Montréal", ajoutant "exprimer (sa) reconnaissance" envers les "courageux policiers".

Les tirs se sont déroulés "au coeur de la communauté juive", a dit sur place à l'AFP Getzel Markowitz, un rabbin du quartier, mentionnant "de nombreuses associations (...), des centres éducatifs, des banques alimentaires et des établissements juifs."

"Mais je tiens à dire que cela n'est pas vraiment vu comme une attaque sur la communauté juive, même si nous nous demandons pourquoi c'est cette zone" qui a été visée, a-t-il ajouté.

"Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça", a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec, peu après l'annonce des tirs.

Périmètre sécurisé

Christine Fréchette, Première ministre du Québec, a assuré qu'il était "essentiel de laisser les autorités faire leur travail" et qu'il fallait "éviter toute spéculation".

Le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, après une fusillade ayant fait trois morts, dont le suspect, le 22 juin 2026 au Canada ( AFP / Daphné LEMELIN )

Le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, après une fusillade ayant fait trois morts, dont le suspect, le 22 juin 2026 au Canada ( AFP / Daphné LEMELIN )

La police a expliqué qu'elle avait été prévenue par téléphone par un témoin ayant signalé la présence d'une personne en train d'utiliser un fusil.

Un important dispositif policier a été mis en place un peu avant midi (16h00 GMT), les habitants ont été appelés à rester chez eux et l'autoroute urbaine proche a été fermée à la circulation. Le périmètre a été déclaré sécurisé un peu plus de trois heures plus tard, selon la police.

La maire de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a adressé ses "plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du policier décédé en service".

Selon Fady Dagher, la dernière mort en service d'un policier dans la deuxième plus grande ville du Canada remonte à 2002.

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