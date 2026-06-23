Ce mardi 23 juin, Marc Bloch entre au Panthéon à Paris. Historien majeur du XXe siècle, il a fondé avec Lucien Febvre la revue Annales, mais c'est aussi un combattant des deux Guerres mondiales, engagé jusqu'au sacrifice ultime. Par son parcours, il incarne à la fois l’exigence intellectuelle, doublée d'un engagement sans faille pour la République. Les détails dans ce reportage de Florence Gaillard.
Le résistant Marc Bloch, premier historien à entrer au Panthéon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro