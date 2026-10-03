information fournie par AFP Video • 03/10/2026 à 15:42

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon "invite les adultes, les parents, à se mettre un casque blanc ou un brassard blanc et à entourer les manifestations" de lycéens prévues le 6 octobre en France, continuité du mouvement de blocage des lycées. "On a un devoir, d'abord, de protection à leur égard", fait-il valoir, alors que le candidat à l'élection présidentielle, interrogé en marge de la marche des Fiertés de Paris, est accusé par le gouvernement, la droite et l'extrême droite, d'attiser les violences. SONORE