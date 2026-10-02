Tom Cruise a présenté jeudi à Séoul son dernier film, "Digger", réalisé par Alejandro Iñárritu, une comédie noire décalée dans laquelle l'acteur américain incarne un magnat du pétrole aussi dangereux que grotesque.
Tom Cruise à contre-emploi dans l'épopée écologique satirique "Digger"
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