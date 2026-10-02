La Fashion Week bat son plein à Paris. Pendant une semaine, plus de 60 défilés permettent de prendre le pouls de la mode et de découvrir les tendances du printemps-été 2027. Fluidité chez Dior, inspirations aquatiques chez Stella McCartney, omniprésence de l’or chez Saint Laurent… Mais cette édition est aussi marquée par des collections qui interrogent notre époque et la diversité dans la mode.
Fashion Week : Saint Laurent mise sur l’or, Matières Fécales sur la politique
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